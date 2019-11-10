«Сочи» — ЦСКА: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России 10 ноября

Бывший футболист «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура Российской Премьер-лиги «Сочи» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 1.91, точный счёт 1:0 в пользу ЦСКА за 5.70.



«У обеих команд сейчас трудный период: «Сочи» вообще опустился на последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а ЦСКА не может выиграть в чемпионате уже четыре тура подряд. Сочинцы играют дома и, скорее всего, будут свежее, но «армейцы», кажется, постепенно возвращают свою игру. Поэтому поставлю на них, хотя легко ЦСКА точно не будет».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.