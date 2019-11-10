«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Александра Бубнова на матч 16-го тура РПЛ
Бывший футболист «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 16-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» — «Краснодар».
Ставка: ничья за 3.45, точный счёт 1:1 за 6.40.
«Обе команды — из группы лидеров, провели на неделе матчи еврокубков. «Краснодар» играл на день позже, но потратил гораздо меньше сил с «Трабзонспором», чем «Локомотив» — с «Ювентусом». Поэтому функциональные кондиции будут примерно равными, как и соотношение сил в целом. Поставлю просто на ничью. Скорее всего, обе команды забьют. Склоняюсь к счёту 1:1».
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