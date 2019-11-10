«Ливерпуль» — «Ман Сити»: прогноз Георгия Черданцева на суперматч 12-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» в 12-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: «Ливерпуль» победит за 2.55.
«Победа «Ливерпуля» стоит 2,55. Можно что угодно говорить в пользу «Сити», но когда на победителя Лиги чемпионов, к тому же опережающего «Сити» на 6 очков, дают такой бешеный коэффициент, ну как не взять?
Понятно, для «Сити» это матч, в котором никак нельзя отпускать «Ливерпуль» вперёд, ведь в случае победы «Ливерпуль» оторвётся на 9 очков. С другой стороны, Клопп всё это прекрасно понимает и помнит, что чемпионство в прошлом сезоне было упущено именно в личных встречах. Хотя матч совершенно рулеточный, взял бы победу хозяев».
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