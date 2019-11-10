«Ювентус» — «Милан»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Милан» в 12-м туре Серии А сезона-2019/20.



Ставка: «Ювентус» победит с форой (-1) за 1.70.



«Думаю, «Милан» принял очередное странное решение, назначив главным тренером Пиоли. Это назначение пока себя не оправдывает. «Ювентус» может играть как угодно плохо. Роналду может обижаться на украденный Рэмзи гол или на что-то ещё, но состав у лидера Серии А настолько сильный, что должен обыгрывать такого разобранного соперника, как «Милан», в любом состоянии.

Не исключаю, что «Милан» соберётся с мыслями. К тому же Пиоли умеет играть с грандами, хотя и он тренер команды-гранда пусть не по таблице, но по трофеям. Так что победа «Юве» не так однозначна. Тем не менее ставлю на хозяев».



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