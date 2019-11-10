«Сочи» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.22.



«ЦСКА — непредсказуемая команда, но сочинцы совсем плохо играют в этом сезоне и сейчас занимают последнее место. С хорошими игроками в составе они так и не создали команду. ЦСКА должен брать три очка. Они будут очень внимательно действовать в обороне. И в первом тайме никто не будет форсировать обстановку. Во втором тайме всё будет раскрыто и произойдут все основные события. Поставлю на то, что во втором тайме будет больше голов, чем в первом.



ЦСКА не будет раскрываться: играя на выезде, они никогда этого не делают. Будет примерно та же картина, что и в матче с «Зенитом». Было понятно, что ЦСКА будет играть вторым номером. Но если бы питерцы смогли первыми забить, то могли бы выиграть крупно. А так, ЦСКА смог забить в раздевалку. Во втором тайме после удаления ЦСКА прижался к воротам, играя в меньшинстве, да ещё и с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.



«Сочи» в прошлом туре уступил «Тамбову». Сейчас команда на последней строчке в таблице, и это скажется на тренерах. Наверняка будет проводиться установка играть как можно внимательнее в обороне, чтобы не пропустить от ЦСКА много. Думаю, первый тайм уйдёт на разведку, команды будут присматриваться друг к другу, чтобы не допустить ошибку. А во втором волей-неволей игра выйдет на то, чтобы были голы.



Слабо верю, что «Сочи» сможет забить. ЦСКА будет играть примерно в той же манере, что и с «Зенитом». Тем более у них получилось добиться хоть какого-то результата».



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