«Ливерпуль» — «Ман Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».



Ставка: ничья за 3.55, тотал меньше 2,5 мяча 2.30.



«Последние встречи соперников в Ливерпуле заканчивались вничью и были низовыми. «Ливерпуль» дома не проигрывает на протяжении огромной серии матчей. Предстоит матч с соперником, которого опережает в таблице на шесть очков, и ничья стратегически будет нормальным результатом для красных.



«Манчестер Сити» после травмы вратаря, после удаления Браво, после того что сотворил Уолкер, мне кажется, находится в возбуждённом эмоциональном состоянии. Подытоживая, предложил бы играть на ничью. Эта ставка с достаточно интересным и высоким коэффициентом, который больше, чем на победу каждой из команд.



Еще бы сыграл, что будет низ, потому что соперники подуставшие на данный момент. «Ливерпуль» жалуется на график. Он действительно запредельный, но и у «Ман Сити» не многим лучше. Мне кажется, ничья и низ — самые вероятные исходы в матче, который очень непредсказуем».



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