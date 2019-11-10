«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Локомотив» — «Краснодар».
Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.94.
«Мне кажется, у «Краснодара» началась вторая жизнь. Дважды обыграв в еврокубке турецкий клуб, теперь есть шансы пройти дальше. «Локомотив» два раза очень обидным образом уступил «Ювентусу». Дело не в счёте или факте поражения, а в том, как это случилось. Это наверняка расстроило игроков «Локо», и восстановить силы им будет тяжелее.
Но от этого матча жду открытого футбола. Закрываться «Краснодар» не умеет, а «Локо» вряд ли будет. В этом нет особой перспективы. Команды вполне готовы подарить нам хороший, голевой матч. А коэффициент на «тотал больше 2,5 мяча» — 1,94. Имея задачу с неизвестными, с неизвестным восстановлением в частности, надо исходить из атакующих особенностей команд".
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