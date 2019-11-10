«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч 12-го тура АПЛ

Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».



Ставка: обе забьют во втором тайме за 2.75.



«Большой матч в Англии на «Энфилде». «Ливерпуль» и «Сити» в этом году бьются за титул. Не думаю, что именно этот матч определит победителя чемпионата, всё будет решаться в марте или апреле, даже не в Boxing Day, а в весенней части сезона. Очень важно, каким будет отрыв на тот момент.



Прямо сейчас — отрыв у «Ливерпуля». «Сити» приедет в гости с целью не увеличить отрыв. Гвардиола не может строить игру команды от обороны, он будет играть весело, как и «Ливерпуль». Обратил бы внимание на то, что «Ливерпуль» в этом сезоне очень здорово себя чувствует психологически. Переворачивает матчи, которые складываются неудачно, забивая во втором тайме.



У «Сити» наметилась такая же тенденция. Недавно это было в матче с «Саутгемптоном», то же самое и с «Астон Виллой». Это могло случиться и с «Аталантой». В первой встрече было, а во второй могло случиться. Там и пенальти не забили, и удаление вратаря, было много опасных моментов, но были мысли и о «Ливерпуле». Этот матч не стоит считать критерием.



А вот в последнее время и те и другие во втором тайме регулярно забивают. У «Сити» может быть усталость после встречи с «Аталантой». «Ливерпуль» выходил смешанным составом в Лиге чемпионов, но на фоне психологической драмы может случиться так, что и те и другие забьют во втором тайме. Всё на это указывает.



Коэффициент хороший, но рискованный, хотя я жду настоящего праздника. Если будет 0:0, не удивлюсь. Буду разочарован, но не удивлюсь, ведь так было в прошлом сезоне. Думаю, голевым будет именно второй тайм, поэтому обе забьют во втором тайме».



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