Во сколько играют «Локомотив» — «Краснодар», где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 10 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в центральном матче 16-го тура РПЛ «Локомотив» примет «Краснодар». Встреча начнётся в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



В нынешнем сезоне «Локомотив» опережает «Краснодар» на одно очко. В первом круге соперники сыграли вничью — 1:1, а в предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. За «железнодорожников» говорит фактор своего поля и лишний день отдыха, но и у «быков» достаточно козырей.



Беспроигрышная серия команды Мурада Мусаева достигла шести матчей, а «Локомотив» не может победить в четырёх встречах подряд. Оба коллектива потратили немало сил в еврокубках, но у «быков» солиднее выглядит скамейка запасных. Также стоит учитывать эмоциональную составляющую. «Железнодорожники» потерпели обидное поражение, а «Краснодар» отпраздновал победу.



Так как встречаются прямые конкуренты и уже достаточно принципиальные соперники, на первый план с высокой вероятностью выйдет борьба и стремление не уступить. Оппоненты постараются нейтрализовать сильные стороны друг друга, поэтому логичнее отталкиваться от низа. На наш взгляд, стоит проверить победу «Локомотива» или ничью с общим тоталом меньше 3,5 за коэффициент 1.84.



Нас устраивают следующие варианты: 1:0, 2:0, 3:0, 0:0, 1:1, 2:1. Если «Краснодар» забивает два, то ставка не сыграет в любом случае, но шансы на подобное развитие событий невелики. Юрий Сёмин найдёт нужные слова и сумеет настроить своих парней должны образом. Потенциальная ничья и для гостей станет неплохим результатом, поэтому «быки» обязательно учтут риски на тактическом разборе.

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