Чехия — Россия: прогноз Максима Лебедева на матч Евротура-2019 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Карьяла Чехия — Россия.
Ставка: победа России с форой (-1,5) за 2.25.
«Наша сборная, можно сказать, отползла от шведов, про которых покойный Виктор Тихонов, царствие ему небесное, во второе пришествие в сборную говорил, что осенние шведы — как осенние мухи: снулые и скучные. Они просыпаются к Новому году, если вообще просыпаются, но в ноябре далеки от лучшей формы.
Сборная России все делала правильно и хорошо. Но чуть не проиграла. Чуть не проиграла, потому что в третьем периоде, который надо было вытаскивать на морально-волевых, на скамейке не нашлось мотиватора.
Люди на планете Земля делятся на две категории — ведущие и ведомые. Или командиры и заместители. Или, конкретно в игровых видах спорта, мотиваторы и методисты. Практически все наши хоккейные победы достигались, когда на тренерском мостике работала связка из двух таких специалистов, каждый из которых делал своё дело. У мотиватора Тарасова был методист Чернышев, у мотиватора Тихонова – методист Юрзинов, у Быкова – Захаркин, у Знарка – Витолиньш. Даже единственная победа на чемпионате мира сборной Билялетдинова случилась, когда роль мотиватора взял на себя Евгений Малкин, а Билл ушёл ему за спину, оставшись методистом, каким он всегда и был.
Мотиваторов всегда меньше, чем методистов. На методиста можно выучиться, а мотиватором надо родиться. Из ныне действующих тренеров КХЛ наиболее яркими мотиваторами являются Квартальнов, Скудра, в меньшей степени — Гулявцев и, конечно же, Знарок. Плохо, когда у мотиватора нет методиста, но еще хуже, когда из методиста пытаются делать мотиватора. На примере сборной мы это видели два предыдущих сезона, когда в ней откровенно мучился методист Воробьев. А теперь в ней работает методист Кудашов, и именно поэтому ни в СКА, ни в сборной у него ничего не выйдет, как не вышло у Ильи Петровича.
А у чехов наши выиграют, потому что всё, что уже можно было, мы проиграли. Результат больше не довлеет. Сыграют как Бог на душу положит, а он в таких случаях кладёт хорошо. Победа сборной России в основное время с приличным преимуществом минимум в две шайбы».
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