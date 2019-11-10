«Локомотив» — «Краснодар»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

Известный телекомментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Локомотив» — «Краснодар».
Ставка: ничья в первом тайме за 2.16.
«На эту встречу повлияют игры среди недели. Особенно это касается «Локомотива», который вытащил из себя абсолютно всё, но не смог получить результата дома с «Ювентусом». Очень обидно, после таких матчей всегда тяжело восстанавливаться. Если бы «Локо» победил, думаю, процесс был бы гораздо быстрее.
В этом плане у «Краснодара» была очень лёгкая прогулка с «Трабзонспором», даже второму составу «Трабзон» проблем не создал. Думаю, «быки» приедут играть с «Локо» хорошо отдохнувшими.
Но «Локо» может поставить образцовую игру в обороне. По крайней мере, мы видели это в матче с «Юве». Это и очень хороший центр поля, очень много достижений было, не типичных для «Локомотива».
Большая игра, очень важные очки. Думаю, матч не получится результативным. Только если быстрый гол может что-то сломать. Но мне не кажется, что это произойдет. Думаю, и «Локомотив» (продолжая восстанавливаться после «Юве»), и «Краснодар» (понимая всю важность выездной встречи) будут вести себя осторожно в первом тайме. Всё произойдёт во втором, а в первом будет ничья».
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