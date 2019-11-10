HAVU — HARD LEGION: прогноз на киберспортивный матч United Masters League

Сегодня, 10 ноября, в 2 раунде турнира United Masters League Season 2 в рамках bo3 противостояния встретятся команды HAVU Gaming и HARD LEGION.



Ставка: победа HAVU за 1.45.



Пожалуй, не так много команд родом из Финляндии. HAVU являются вторыми по популярности после ENCE eSports. Довольно-таки часто эта команда является лидером на чемпионатах своего дивизиона. У ребят огромное количество первых и вторых мест. Самыми нелюбимыми картами финского коллектива являются Mirage и Overpass. А на Nuke, Dust2 и Train парни чувствуют себя довольно-таки уверенно. На ESEA MDL Season 32 Europe парни хорошо чувствуют себя и выиграли много встреч, которые у них были в октябре. Пусть в рамках United Masters League Season 2 HAVU они и имеют одно поражение от forZe со счётом 0:2, но всё-таки в целом смотрятся неплохо. Кажется, что финны от матча к матчу становятся сильнее.



После того как состав DreamEaters перешёл в организацию Hard Legion, созданную блогером Алексеем Hard Play Барановым, парни проводили тренировки на буткемпе и были крайне мотивированы побеждать. Стоит вспомнить, что, скорее всего, финансовые разногласия с организацией DreamEaters начались после успешного выступления в рамках StarLadder Major Berlin 2019. Ведь тогда команда прошла в основную стадию и заняла 15–16 место, хотя мало кто от них такого ожидал. В рамках United Masters League Season 2 парни имеют поражение от Giants со счётом 1:2. Я думаю, что мотивация команды никуда не делась, они всё ещё являются серьёзным соперником для абсолютно каждого коллектива на турнире.



В последние дни HAVU Gaming отлично себя показывала против довольно-таки сильных команд. Непонятно лишь, насколько им нужен этот чемпионат, но в любом случае они не должны играть спустя рукава. HARD LEGION также находится в хорошей форме, поэтому матч будет непростой.