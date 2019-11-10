«Бостон» — «Филадельфия»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного сезона НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Бостон» — «Филадельфия».



Ставка: итоговая победа «Филадельфии» за 2.85, тотал больше 5,5 шайб с учётом ОТ и буллитов за 1.65.



«Бостон» выглядел мощно по ходу сезона, одержав шесть побед подряд. Но в последних двух встречах «Брюинз» споткнулись, получив 4:5 в Монреале и 2:4 в Детройте. «Филадельфия» сейчас на подъёме, выдала серию из трёх побед – над «Каролиной» (4:1), «Монреалем» (3:2 ОТ) и «Торонто» (3:2 по буллитам). «Филадельфия» победила в последних двух гостевых матчах – это я к тому, что играть будут в Бостоне.



Я бы сделал тут два прогноза: 2,85 – на победу «Филадельфии» с учётом овертайма и буллитов. Иду здесь чисто из-за высокого кэфа, потому что думаю, что «лётчики» не так уж безнадёжны в этой намечающейся паре. Хотя, конечно, «Брюинз» выглядят фаворитами и очень не захотят проигрывать в третий раз подряд. Но кэф на них (1,45) намекает, что «Бостон» в этом матче – тотальный фаворит, а с этим я бы поспорил.

1,65 – чтобы подстраховаться, беру общий тотал с учётом овертайма и буллитов больше 5,50, потому что думаю, что эти остроатакующие команды уж как-нибудь шесть шайб на двоих забросить смогут. Пастрняк, Маршан, Бержерон, Жиру, Ворачек и все остальные там не просто так собраны».



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