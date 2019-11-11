Медведев — Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на матч итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев — Стефанос Циципас в групповом этапе Итогового турнира АТР.
Ставка: ТБ 23 гейма за 1.90.
«Даня Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом. Грек ни разу не обыгрывал россиянина.
Надо сказать, что Медведев неожиданно проиграл Жереми Шарди. У него был классный сезон, начиная с середины он играл просто супертеннис, практически безошибочно, великолепно себя чувствовал. Но травма, из-за которой он не сыграл на Кубке Кремля, повлияла в какой-то степени, поэтому у Циципаса будут шансы зацепиться за победу в этой игре.
Как играет греческий теннисист – к сетке идёт, играет разнообразно, но в решающие моменты его не хватает. Он постоянно спешит, торопится, допускает детские ошибки, из-за чего ему в концовке немножечко не хватает в матчах против Медведева.
Предположительно теннисисты сыграют больше 22,5 – будет хорошая борьба», — сказала Чакветадзе.
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