Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Медведев — Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на матч итогового турнира ATP

Медведев — Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на матч итогового турнира ATP
Ставки 0

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил МедведевСтефанос Циципас в групповом этапе Итогового турнира АТР.

Ставка: ТБ 23 гейма за 1.90.

«Даня Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом. Грек ни разу не обыгрывал россиянина.

Надо сказать, что Медведев неожиданно проиграл Жереми Шарди. У него был классный сезон, начиная с середины он играл просто супертеннис, практически безошибочно, великолепно себя чувствовал. Но травма, из-за которой он не сыграл на Кубке Кремля, повлияла в какой-то степени, поэтому у Циципаса будут шансы зацепиться за победу в этой игре.

Как играет греческий теннисист – к сетке идёт, играет разнообразно, но в решающие моменты его не хватает. Он постоянно спешит, торопится, допускает детские ошибки, из-за чего ему в концовке немножечко не хватает в матчах против Медведева.

Предположительно теннисисты сыграют больше 22,5 – будет хорошая борьба», — сказала Чакветадзе.

Даниил Медведев — Стефанос Циципас. Прогноз: 6-я победа россиянина под угрозой
По личным встречам Медведев впереди 5-0, но на этот раз будет тяжело.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019