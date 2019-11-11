Медведев — Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на матч итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев — Стефанос Циципас в групповом этапе Итогового турнира АТР.



Ставка: ТБ 23 гейма за 1.90.



«Даня Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом. Грек ни разу не обыгрывал россиянина.



Надо сказать, что Медведев неожиданно проиграл Жереми Шарди. У него был классный сезон, начиная с середины он играл просто супертеннис, практически безошибочно, великолепно себя чувствовал. Но травма, из-за которой он не сыграл на Кубке Кремля, повлияла в какой-то степени, поэтому у Циципаса будут шансы зацепиться за победу в этой игре.



Как играет греческий теннисист – к сетке идёт, играет разнообразно, но в решающие моменты его не хватает. Он постоянно спешит, торопится, допускает детские ошибки, из-за чего ему в концовке немножечко не хватает в матчах против Медведева.



Предположительно теннисисты сыграют больше 22,5 – будет хорошая борьба», — сказала Чакветадзе.

Даниил Медведев — Стефанос Циципас. Прогноз: 6-я победа россиянина под угрозой По личным встречам Медведев впереди 5-0, но на этот раз будет тяжело.