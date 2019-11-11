Эксперты понизили коэффициент на чемпионство «Зенита» после 16-го тура РПЛ

В матче 16-го тура РПЛ «Зенит» на выезде обыграл тульский «Арсенал» со счётом 1:0 и увеличил отрыв от своих преследователей. Букмекеры оценили выше шансы команды Сергея Семака стать чемпионом России.



Поставить на победу «Зенита» в сезоне-2019/20 РПЛ можно с коэффициентом 1.3. Это примерно 71% вероятности. Перед 16-м туром вероятность чемпионства питерцев оценивалась коэффициентом 1.45.



Сейчас у зенитовцев 36 очков. Это на 5 больше, чем у «Локомотива». Сделать ставку на команду Юрия Сёмина можно за 7.0 (11%).



Шансы ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» аналитики оценили коэффициентом 15.0 (6%). У всех этих клубов в активе по 30 очков.



Московский «Спартак» обыграл «Крылья Советов» и вышел на 6-е место в турнирной таблице. У команды Доменико Тедеско 21 очко. Вероятность чемпионства спартаковцев эксперты оценили коэффициентом 150.0 (0,6%).



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