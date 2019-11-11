Аналитики не верят в публичную драку Тарасова с Бузовой

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов на днях признался, что может «дать леща» женщине, если она не беременна и переступает «красную зону». После этого заявления бывшая супруга футболиста Ольга Бузова рассказала, что неоднократно обращалась в полицию после побоев со стороны Тарасова.
Букмекеры принимают ставки на возможную публичную драку между бывшими супргугами. Поставить на то, что Тарасов и Бузова публично подерутся до 31 декабря 2020 года, можно с коэффициентом 20.00. Это примерно 5% вероятности.
После того как слова Тарасова подвергли публичному осуждению, футболист выступил с видеообращением.
«Изначально мы планировали просто шутить и вывести на эмоции. Что такое вывести на эмоции? Позлить своих жен, обсуждать те темы, которые мы не допускаем в своей жизни. Мне странно, что люди вырвали из контекста именно одну фразу и распространили её везде», — заявил футболист в видеокомментарии.
Кроме того Тарасов извинился и подчеркнул, что он против домашнего насилия: «Я сам отец двух дочерей и понимаю, что в дальнейшем они выйдут замуж, и к ним должно быть такое же отношение, которое я им показываю».
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