Эксперты верят в чемпионство «Ливерпуля» после победы над «Ман Сити» в АПЛ

Вчера, 10 ноября, «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1 в матче 12-го тура АПЛ и упрочил своё лидерство в чемпионате. На голы Фабио, Салаха и Мане гости смогли ответить лишь одним точным ударом в исполнении Бернарду Силвы.
Команда Юргена Клоппа выиграла 11 раз в 12 матчах и уже на 8 очков оторвалась от ближайшего преследователя. Подопечные Пепа Гвардиолы занимают 4-ю строчку, набрав 25 очков.
По оценке букмекеров, у «Ливерпуля» отличные шансы победить в чемпионате. Поставить на победу подопечных Клоппа в АПЛ можно с коэффициентом 1.4. Это примерно 67% вероятности. Шансы «Манчестер Сити» аналитики оценили коэффициентом 3.24 (27%).
Подобная ситуация складывалась в английской лиге и в прошлом сезоне, но тогда «Ман Сити» на финише чемпионата отыграл отставание и смог опередить «Ливерпуль».
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