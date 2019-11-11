Эксперты ждут от «Лестера» попадания в первую четвёрку АПЛ в сезоне-2019/20
9 ноября «Лестер» обыграл «Арсенал» со счётом 2:0 и вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ. Команда Брендана Роджерса удостоилась хвалебных слов от Гари Линекера.
«Этот «Лестер» чертовски хорош. Наблюдать за его игрой — одно удовольствие. В действительности, нынешняя команда лучше той, что выиграла чемпионат», — сказал Линекер.
Букмекеры принимают ставки на то, какое место займёт «Лестер» по итогам сезона. По оценке аналитиков, команда, скорее всего, попадёт в топ-4. Поставить на этот исход можно за 1.57 (60%).
За 14.0 (7%) можно сделать ставку на то, что подопечные Роджерса смогут удержаться в первой двойке команд, а вероятное чемпионство «Лестера» букмекеры оценивают коэффициентом 34.0 (2,6%).
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Чемпионство «лис» стало главной сенсацией мира ставок на спорт. Вспоминаем, как это было.
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