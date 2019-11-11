«Клипперс» — «Торонто»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 «Клипперс» — «Торонто».



Ставка: победа «Клипперс» и минимум 223 очка в матче за 2.05.



«У «Клипперс» после 9 игр 6 побед. Уровень игры явно нестабильный. Тренер Док Риверс старается давать отдых Каваю, которого по-прежнему беспокоит травмированное бедро. В списке травмированных Пол Джордж. В качестве 6-го игрока выходит Лу Уильямс и является вторым после Кавая по результативности. На позиции второго номера меняют друг друга Лэндри Шэмет и Родни Макгрудер. Продуктивность обоих тренера устраивает. А вот с результативными передачами у них дело обстоит не здорово.



Позицию мощного форварда уверенно закрывают Патрик Паттерсон и Джамайкл Грин. Но ожидать от обоих высокой результативности не приходится. В центре стабильно выходит в старте хорват Ивица Зубац. Но его сменщик Монтрез Харрелл производит гораздо более цельное впечатление, хотя и значительно уступает в габаритах. Таким образом, ротация насчитывает 10 человек. По всем основным статистическим показателям «Клипперс» находятся в середине списков.



«Торонто» только что одержал трудную победу над «Лейкерс». После 9 игр у команды Ника Нерса 7 побед. Против «озерных» не играли Кайл Лаури и Серж Ибака. Первый является стартовым разыгрывающим, но у него классная замена в лице Фреда ВанВлита. Второй одинаково хорошо меняет партнёров и на позиции мощного форварда, и на позиции центра. Против «Лейкерс» стартовая пятёрка выглядела так: ВанВлит, Норман Пауэлл, О Джи Ануноби, Паскаль Сиакам и Марк Газоль.



Главную опасность в атаке представляет Сиакам. Камерунец сильно прибавил в броске со средней дистанции. Его трудно опекать любому игроку, так как он в позиции и спиной, и лицом к кольцу отлично использует свою скорость и прыгучесть. Как обычно, надёжен Газоль, но дальний бросок он утратил. Без Лаури и Ибаки ротация у «Торонто» сильно ограничена», — сказал Гомельский.



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