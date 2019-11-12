ЦСКА – «Спартак»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Спартак».
Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 1.80.
«Это московское дерби всегда очень непредсказуемое, матчи получаются очень тяжёлыми для команд. Но ЦСКА — лидер чемпионата, и должен одержать победу. Не так много игроков армейцев вызвано в национальные сборные. Лидеры будут готовиться в расположении клуба, и этот фактор является плюсом для ЦСКА. В последних матчах перед перерывом команда Игоря Никитина играла нестабильно, но сейчас они немного отдохнут, подготовятся и продолжат играть, добиваясь положительного результата.
Команды уже играли в этом сезоне, и тогда ЦСКА выиграл 9:3. Сейчас не будет такого разгрома, но в 2-3 шайбы ЦСКА выиграет. Конечно, «Спартак» будет крайне мотивирован на этот поединок, и у них неплохая команда, они показывают хорошие результаты. Будет много борьбы, но преимущество будет у ЦСКА.
Команды могут показать результативный хоккей и забросить больше пяти шайб. Ожидаю победу ЦСКА со счётом 4:2 или 5:3», — сказал Вуйтек.
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