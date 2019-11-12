ЦСКА — «Спартак»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится московское дерби ЦСКА — «Спартак». Встреча начнется в 19:30 мск.
В дерби логичнее играть от фаворита. Причина проста: ЦСКА может испытывать проблемы с мотивацией в проходных поединках, однако на принципиальных соперников всегда настраивается должным образом.
Это легко доказать статистикой. Красно-синие выиграли у “Спартака” 14 предыдущих матчей. Красно-белые не знают побед с сентября 2013 года. А единственная встреча в нынешнем сезоне закончилась жуткими 9:3 в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина. Поначалу игра была близкой, а после четвёртой шайбы хозяева просто бросили играть.
Столь чувствительное поражение наверняка послужит дополнительной мотивацией для подопечных Олега Знарка. Определённую борьбу они наверняка навяжут, но в какой-то момент индивидуальное мастерство “армейцев”, скорее всего, скажется. Лезть в большие форы мы не рискнём, даже П1 с форой (-1,5) идёт за скромные 1.78.
Мы бы выбирали между П1 с разницей в 1-2 шайбы за 2.70 и 1Х + тотал больше 4,5 шайбы за 2.17. Также можно проверить гол Кирилла Капризова за 2.73. У 22-летнего нападающего 13 шайб в 22 матчах сезона, а в предыдущем поединке со “Спартаком” он и вовсе оформил хет-трик. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10000 рублей!
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