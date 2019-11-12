«Металлург» Мг – «Трактор»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг – «Трактор».
Ставка: победа «Металлурга» за 1.70.
«Металлург» уже пришёл в себя, нашёл свою игру и играет в тот хоккей, который хочет видеть от команды главный тренер Илья Воробьёв. Они являются фаворитами этого матча, и перерыв на игры сборных поможет им ещё больше улучшить свою игру и принять тактические схемы тренерского штаба. В игре против «Трактора» магнитогорцы не испытают особых проблем и смогут победить. «Металлург» сейчас стабильно набирает очки, находится в зоне плей-офф и доказывает всем, что он — один из фаворитов чемпионата, даже несмотря на неудачное начало сезона. Магнитогорск может подняться ещё выше в турнирной таблице, и он будет бороться за высшие позиции с «Ак Барсом» и «Авангардом».
У «Трактора» после прошлого матча в отставку был отправлен главный тренер Петерис Скудра, и сейчас команду возглавил Владимир Юрзинов. У него есть немного времени оценить ситуацию в команде и подготовить своих подопечных к матчу в Магнитогорске. Он опытный тренер и способен улучшить игру и результаты команды. Но играя против «Металлурга», челябинцы не смогут набрать очки и потерпят поражение в основное время», — сказал Вуйтек.
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