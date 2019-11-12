ЦСКА – «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак» в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20.



Ставка: минимум 5 шайб в матче за 2.00.



«КХЛ возвращается после недельной паузы на тур. В матче ЦСКА — «Спартак» я бы не стал брать победу одной из команд. Победа ЦСКА настолько очевидна. Это ясно всем букмекерам. Там настолько маленькие коэффициенты на победу, что их просто неприлично называть. На победу «Спартака» дают коэффициент больше семи. Я бы с ним тоже не стал рисковать, так как мы помним, что на арене ЦСКА «армейцы» обыграли «Спартак» со счётом 9:3.



Тогда у «Спартака» всё валилось с рук. Возможно, то было самое крупное поражение «Спартака». Олег Знарок был, мягко говоря, недоволен игрой своей команды. Причём тогда «Спартак» даже открыл счёт, команда играла неплохо, но по ходу дела развалилась. «Армейцы» ёе добили, особенно куражась в третьем периоде. Если не ошибаюсь, Капризов оформил хет-трик. Победу тут мы не берём по объективным причинам. Тут всё понятно для прогнозистов и букмекеров.



Что скажем о ЦСКА? ЦСКА проводил серию, где выиграл 15 раз в 16 матчах. Команда шла без сбоя, но вдруг начала сбоить. Это случилось перед ноябрьским окном. Проиграли дома «Йокериту» (0:3), проиграли «Сибири» на выезде. Была и вишенка на торте в виде поражения в Нижнекамске со счётом 1:4 «Нефтехимику».



Я делаю такой вывод. Команда начала сбоить после того, как травму получил Капризов, команда начала подседать перед ноябрьским окном. Может даже, мысленно расслабилась, так как лидеры ЦСКА в сборную не вызывались. Они уже предчувствовали недельную паузу, во время которой тренировались, но не играли. Сейчас ЦСКА свеж, бодр и в оптимальном составе будет играть против «Спартака».



В стане ЦСКА «Спартак» не любят. Эти команды вынуждены делить арену. Руководство смотрит на «Спартак» искоса и будет радо крупной победе. «Спартак» выдал серию из шести побед. Это казалось неожиданным, но «Спартак» побеждал равные себе команды. Да, была победа над СКА, но питерцы сейчас идут точно так же, как «Спартак». Но, вишенка на торте, последний матч перед перерывом — поражение от «Адмирала».



Я расклад сил вам дал. Многие игроки будут здоровы. Ожидаю увидеть Капризова. Хочу посмотреть на ударную тройку ЦСКА. В моих глазах ЦСКА — безукоризненная команда. Мне кажется, она будет побеждать «Спартак» крупно. Давайте в этом случае брать тоталы. Выбрал на сайте ФОНБЕТ два коэффициента. Во-первых, в целом по матчу жду минимум 5 шайб, то есть выбираем тотал больше 4,5 шайбы. Это событие оценивается в 2,00.



Второй коэффициент — 2,25. Я беру ставку на то, что ЦСКА пробьёт индивидуальный тотал в 3,5 шайбы. ЦСКА забросит как минимуму 4 шайбы. Здесь есть риск. «Спартак» постарается засушить, надёжно сыграть в обороне. Но ЦСКА будет настолько хорош, что у «Спартака» всё это не получится. Поэтому я буду играть с тоталами. Как будете играть вы — подумайте. Матч будет крутым», — сказал Лысенков.

ЦСКА — «Спартак». Прогноз: Капризов опять огорчит команду Знарка в дерби ЦСКА выиграл у красно-белых 14 предыдущих матчей.