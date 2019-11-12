«Локомотив» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» минимум в 2 шайбы за 4.55.



«Страшную весть принёс я в твой дом, Надежда, — говорил в фильме «Любовь и голуби» персонаж Сергея Юрского. – Зови детей…»



В нашем случае детей, конечно, звать излишне, но весть действительно не из приятных. Мы-то думали, что все последствия осенней чертовщины в «Локомотиве» героически преодолены и ярославцы уже рубят в капусту «Йокерит» в Финляндии, «Барыс» дома, а СКА так вообще везде… Но тут бац — и «Локомотив» влетел дома «Адмиралу». Тому самому, которого пару недель назад уделал на его узкой площадке.



То есть о полном выздоровлении говорить пока преждевременно, а как без полного выздоровления действовать супротив «Сибири», которая, на минуточку, перед осенними каникулами сам ЦСКА ушатала? Ну, совсем с шутками и прибаутками отдыхать новосибирцам не позволила «Магнитка», но всё-таки…



И на сегодняшний день мы имеем матч восьмой команды Западной конференции, то есть висящей на подоконнике зоны плей-офф, с третьей командой Восточной конференции. Которая того и гляди пожрёт «Авангард», а там уже и до «Ак Барса» рукой подать.



Конечно, большой логики в ставке на «Сибирь» нет. Но иногда надо поступать вопреки. И сейчас именно такой случай. Поэтому вы как хотите, а лично я поболею за новосибирцев. Разогнались они хорошо, пусть так держат и дальше. А в Ярославле пусть побеждают, причём в основное время и с разницей в пару шайб», — сказал Лебедев.



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