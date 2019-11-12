«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».
Ставка: победа «Авангарда» с учётом ОТ за 2.25.
«Сегодня у нас на повестке дня матч «Ак Барс» — «Авангард». Ах, какой роскошный подарок приготовил календарь к окончанию осенних каникул. Команды ведь с прошлогоднего восточного финала так и не встречались. И двум лидерам конференции есть что сказать друг другу.
У казанцев, конечно, положение получше. Несмотря на то что совсем недавно они и «маленьким татарам» проиграли, и «Магнитку» пробить не смогли, у «Ак Барса» всё хорошо и есть определённый запас прочности. У «Авангарда» его нет вовсе, там и «Сибирь» с «Салаватом» в спину дышат, причём у новосибирцев и вовсе меньше очков потеряно.
Думается, что отталкиваться в данном матче и надо от вопроса, кому победа больше нужна. А нужна она, как мы видим, «Авангарду». Статистика личных встреч в данном случае нам ни разу не помощник, потому что там приблизительное равенство. Опять-таки личностных противостояний до степени «Аж кушать не могу» в этом матче нет, дают друг другу по ушам и делают это взаимно интеллигентно. Поэтому есть смысл предположить лихую зарубу, для определения победителя в которой основного времени не хватит. А уже после него «Авангард» возьмёт второе очко, и всем будет хорошо. ФОНБЕТ по этому поводу даже позволит немного подняться», — сказал Лебедев.
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