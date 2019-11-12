«Айлендерс» — «Торонто»: прогноз Павла Лысенкова на встречу НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Айлендерс» — «Торонто».



Ставка: победа «Айлендерс» с учётом ОТ за 1.85.



«Айлендерс» тут выдали серию из 10 побед. Это вторая по продолжительности серия в истории клуба. Лучше было только в славном 1982 году, и тогда команда с Лонг-Айленда взяла четыре Кубка Стэнли подряд. Вот какие параллели у нас рождаются в 2019 году.



«Питтсбург» только в овертайме обыграл «Айлендерс» в гостях (4:3 ОТ). Но после этого команда под управлением Барри Тротца победила дома «Флориду» (2:1), начав новую победную серию.



И мы ещё заметим, что «Айлендерс» набирают очки в 12 матчах подряд. И что они перед домашней игрой с «Торонто» отдыхали аж три дня.



А вот «Мэйпл Лифс» попал в лёгкое пике, проиграв два последних матча. Сначала их дома победила «Филадельфия» (3:2 по буллитам), а потом они уступили в Чикаго, пропустив аж пять шайб (4:5).



Что ещё отметим – после травмы в состав «Торонто» вернулся Джон Таварес, но выбыл на четыре недели Митч Марнер, второй бомбардир клуба. Это серьёзный удар. И мне бросается в глаза, как подсел тот же Илья Михеев, набрав лишь 1 (0+1) очко в последних шести матчах.

Как эти команды играли в прошлом сезоне? В этом чемпионате они ещё не встречались.



«Торонто» у себя дома – 0:4, «Торонто» на Лонг-Айленде – 1:6, 2:1. Мы можем сравнивать, потому что составы обеих команд не особо изменились, да и тактика тоже, ведь Майк Бэбкок и Барри Тротц как работали, так и работают.



Подумав над вышесказанным, я возьму два осторожных коэффициента. 1.85 – на победу «Айлендерс» с учётом овертайма и буллитов. 1.75 – на то, что тотал в этом матче в основное время будет меньше 6. То есть если команды забросят шесть шайб, то деньги ко мне вернутся. А если меньше, то я в прибыли.



Думаю, «Айлендерс» старательно будут сушить «Торонто», а нападение гостей без Марнера будет слегка барахлить», — сказал Лысенков.



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