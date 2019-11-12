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«Ак Барс» – «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

«Ак Барс» – «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Авангард».

Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.15.

«Ну, я думаю, что казанцы омичей обыграют. «Авангард» играет наплывами, сериями. Такой монолитности, как в том году, нет, а вот казанцы сейчас — команда монолитная. Играет не очень иногда, но матчи свои выигрывает. Казанцы умеют играть в обороне, дожимать, засушивать матч, могут хорошо работать на пятаке. Так что «Ак Барс» выиграет в одну-две шайбы», — сказал Кожевников.

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Четыре из пяти предыдущих очных встреч уходили в дополнительное время.
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