«Ак Барс» – «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Авангард».
Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.15.
«Ну, я думаю, что казанцы омичей обыграют. «Авангард» играет наплывами, сериями. Такой монолитности, как в том году, нет, а вот казанцы сейчас — команда монолитная. Играет не очень иногда, но матчи свои выигрывает. Казанцы умеют играть в обороне, дожимать, засушивать матч, могут хорошо работать на пятаке. Так что «Ак Барс» выиграет в одну-две шайбы», — сказал Кожевников.
«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз: Клинкхаммер отметит возвращение в Казань
Четыре из пяти предыдущих очных встреч уходили в дополнительное время.
- 12 ноября 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 ноября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:02
- 10 ноября 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
Партнерский контент