«Ак Барс» – «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Авангард».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.15.



«Ну, я думаю, что казанцы омичей обыграют. «Авангард» играет наплывами, сериями. Такой монолитности, как в том году, нет, а вот казанцы сейчас — команда монолитная. Играет не очень иногда, но матчи свои выигрывает. Казанцы умеют играть в обороне, дожимать, засушивать матч, могут хорошо работать на пятаке. Так что «Ак Барс» выиграет в одну-две шайбы», — сказал Кожевников.

«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз: Клинкхаммер отметит возвращение в Казань Четыре из пяти предыдущих очных встреч уходили в дополнительное время.