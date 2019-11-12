ЦСКА – «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» в основное время за 8.00.
«Я поставлю в любом случае на «Спартак». ЦСКА, конечно, сильная команда, но они проиграли две свои последние встречи из трёх, причём не самым сильным соперникам. Естественно, сейчас, наверное, потренировались и отошли. Думаю, что команда выйдет на этот матч с хорошим настроением, тем более играть против красно-белых.
«Спартак»-то тоже последнюю проиграл, но сейчас такое у них моральное настроение, психологическое даже, что, я думаю, они могут любую команду обыграть. Крупного счёта, конечно, не будет, но в одну шайбочку-то красно-белые победят. Ну а что вы хотите? ЦСКА «Нефтехимику» проиграл крупно и уступил «Сибири», — сказал Кожевников.
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