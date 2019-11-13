«Амур» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — СКА.



Ставка: ничья в основное время за 4.00.



«Шёл себе «Амур» почти неплохо, тянулся, тянулся в зону плей-офф. И тут бац – три поражения подряд, да ещё «Трактор» с «Автомобилистом» подтянулись. И вот уже хабаровчане с весьма неплохой игрой ушли на осенние каникулы, посвящённые Кубку Карьяла, на последнем месте Восточной конференции. Так и хочется сказать: на привычно последнем. Но не будем бежать впереди паровоза.



Думается, что в Хабаровске прямо сейчас собираются начать новую жизнь. И, по большому счёту, соперник этому способствует, а календарь помогает. Впереди у дальневосточников три домашних матча, причём соперники разноплановые и разноуровневые, и никто из них, в силу различных обстоятельств, не будет на пике формы. А особенно не будет СКА.



Начнём с того, что «сборники» питерского клуба вместе со своим главным тренером, по сути, будут переходить из самолёта в самолёт. Они прилетят из Хельсинки в Москву, надо будет ещё перебраться в Санкт-Петербург, а тут уже и на выезд вылетать пора. Тем более что и лететь далеко, и разница во времени играет не в пользу приезжающих.



То есть СКА объективно будет в полуразобранном состоянии, что бы с ним ни делали во время паузы. А поскольку питерцы и в собранном состоянии нынче не являются эталоном хоккея, то от хабаровского матча можно ждать много интересного.



Вот на это интересное и предлагаю забиться. Например, на ничью в основное время. Да, после его окончания индивидуальное мастерство питерцев скажет своё веское слово, и СКА второе очко наберёт. Но и «Амур» сильно обделён не будет», — сказал Лебедев.

«Амур» — СКА. Прогноз: Лехтеря и Ткачёв помогут Кудашову в трудный момент СКА не проигрывал в Хабаровске с октября 2007 года.