Надаль — Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на матч итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Рафаэль Надаль — Даниил Медведев в групповом раунде Итогового турнира ATP, проходящем в Лондоне.



Ставка: минимум 23 гейма в матче за 1.90.



«Итоговый чемпионат продолжается. Даниил Медведев не лучшим образом начал этот турнир, но у него есть возможность отыграться. В следующем матче он сыграет с Рафаэлем Надалем, который так же, как и Даниил Медведев против Циципаса, по личным встречам вел 5-0 у Саши Зверева, но тот неожиданно обыграл Рафу.



Больше вопросов, чем ответов, по форме Рафаэля Надаля. Была травма, но он вроде бы её излечил. Он сказал после встречи со Зверевым, что у него ничего не болит, он готов двигаться дальше и сниматься с турнира не намерен.



По состоянию Медведева кажется, что он переиграл – очень много сил он потратил на концовку сезона. Тяжело ему приходится, но что поделать – все в одинаковых условиях.



Вряд ли в этом матче нас будет ждать красивая игра, потому что на неимоверной усталости играют теннисисты. Красоты не будет, а будут теннисисты друг друга мучить до последнего и предположительно сыграют больше 22,5 гейма», — сказала Чакветадзе.

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