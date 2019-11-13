«Чертаново» – «Балтика»: прогноз Валерия Непомнящего на игру ФНЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч ФНЛ «Чертаново» – «Балтика».



Ставка: победа «Чертаново» с форой (0) за 1.64.



«Предстоит интересный матч, так как обе команды идут в верхней части турнирной таблицы. «Чертаново» в этом сезоне является менее стабильной командой, чем прежде. Но тем не менее сейчас они находятся в отличной форме: в восьми последних матчах не потерпели ни одного поражения.



«Балтика» возродилась из пепла. У них было очень слабое начало сезона, а потом они нашли свою игру. Также повлияло появление в составе Младена Кашчелана, которое нормализовало состояние команды. Это стало одной из причин длительной серии матчей без поражений.



«Балтика» не является более опытной командой, потому что «Чертаново» — это довольно опытный коллектив, несмотря на то что там играют молодые ребята. Они в этой команде уже достаточно давно, и у них есть поставленная игра. В составе у «Чертаново» игроки, которые прошли школу и по-футбольному образованы. Обычно команды, которые им проигрывают, могут считать, что уступили мальчишкам, но у этих мальчишек командные действия на высоком уровне. Игроки «Чертаново» в этом матче имеют хорошие шансы на победу, и как минимум они не проиграют.



«Балтика» в прошлом туре обыграла дома «Факел» (3:0). И эта победа стала одной из немногих с крупным счётом в этом сезоне, потому что они не так много забивают, что является проблемой для калининградцев. Игра в обороне у «Чертаново» отлажена. И я не думаю, что у «Балтики» есть серьёзные шансы, чтобы проявить себя в атаке. У гостей в этом матче можно выделить бразильского нападающего Аллефа, который хорошо себя проявляет. Но ему будет уделено серьёзное внимание со стороны защитников «Чертаново». В этой игре если «Балтика» и забьёт, то не больше одного мяча, а в ответ хозяева могут забить больше.



«Чертаново» сыграет первым номером, потому что они не умеют играть по-другому. У них хорошо наигран выход из своей зоны, но нет манеры долго играть на своей половине поля, они стремятся играть в атаку. «Чертаново» практически всегда играет в одной манере, по одной структуре. У них чёткий контроль мяча, быстрый переход из обороны в атаку. Не думаю, что «Балтика» способна накрывать и держать мяч на половине поля соперника. Будет обоюдоострая игра, но с некоторым преимуществом «Чертаново», — сказал Непомнящий.



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