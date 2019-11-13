«Автомобилист» — ХК «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — ХК «Сочи».



Ставка: победа «Автомобилиста» минимум в 2 шайбы за 2.65.



«Согласитесь, соперники чем-то весьма похожи друг на друга. Прежде всего своей «кредитной историей» последнего времени, когда обе команды сперва валились со страшным грохотом и под фанфары. Потом вроде оклемались и пришли в себя и уже перед осенними каникулами начали восхождение. У «Автомобилиста» была серия из семи поражений, после чего свердловчане одержали две выездные победы и покинули последнее место на Востоке. У южан «убийственная» серия составила восемь матчей и стоила рабочего места главному тренеру, после чего команда победила четырежды. Интересно, конечно, в каком направлении поведёт коллектив Александр Андриевский, но сейчас это не слишком важно.



Думается, решающее значение в конкретном матче будет иметь сумма базиса и площадки. То есть «Автомобилист» значительно превосходит сочинцев в бюджете и классе исполнителей плюс играет у себя дома. Таким образом, вырисовывается весьма упорный, поскольку обе команды на подъёме, поединок, итоговое преимущество в котором будут иметь хозяева. Им помогает и статистика личных встреч, которая гласит, что три последних «междусобойчика», включая совсем недавний, 2 ноября, «Автомобилист» выиграл. Забивая каждый раз по-разному, но пропуская строго по одной шайбе.



Нечто подобное можно ждать и на этот раз. Хозяева победят, сделают это в основное время, а счёт будет где-то в районе 3:1 или 4:1», — сказал Лебедев.