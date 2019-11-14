ЦСКА – «Салават Юлаев»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Салават Юлаев».



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.50.



«Думаю, ЦСКА вылезет из ямы, в которую попал. Ребята в команде матёрые, опытные. Они осознали, что надо стремиться забрасывать, как это было буквально накануне в их предыдущей игре со «Спартаком».



«Армейцы» более мастеровитые, так что, конечно, и флаг им в руки. В одну-две шайбы москвичи выиграют. В команде такая, знаете, психология, что если они будут уступать, то сами сделают минимальное преимущество и засушат концовку встречи. У них команда, повторюсь, сильнее, мастеровитее, умеет всё делать грамотно и своевременно. Именно поэтому в этом матче уже точно не будет такой игры, которая была со «Спартаком».



Предлагаю поставить на итоговый успех «армейцев» в этом матче. В предыдущем поединке они были свежее, смотрелись интереснее. Но красно-белые ничем не уступали, однако за них сыграло еще и везение. Спартаковцы молодцы, вытащили игру; овертайм и буллиты — это лотерея. Куда качнётся маятник, в чью сторону, тот и станет чемпионом, победителем.



Сегодня будет совершенно другая встреча. Психологически «армейцам» надо вытаскивать себя за уши. Юлаевцы даже могут забросить первыми. Не исключаю такой вариант развития событий, но засушить матч целиком у них точно не получится. У уфимской дружины хорошие нападающие, которые будут стараться идти вперёд, но для победы им этого просто не хватит, да и засушивать матчи юлаевцы не умеют, по большому счёту», — сказал Кожевников.

ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз: Умарк и Метсола вновь не справятся с Окуловым В шести последних матчах с уфимцами у ЦСКА пять побед в основное время.