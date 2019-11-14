Англия — Черногория: прогноз Ильи Казакова на матч отбора Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда отборочного этапа Евро-2020 Англия — Черногория.
Ставка: победа Англии и меньше 3 мячей в матче за 2.90.
«Середина ноября — это время квалификации решающих матчей Евро-2020. В центре нашего внимания противостояние Англии и Черногории. Если бы не дурацкий конфликт Рахима Стерлинга и его отстранение из сборной Англии, я бы рекомендовал ставить на суперверх в пользу Англии.
Черногория в последних матчах ничего не забивала, а в этом отборе на выезде сумела отметиться лишь один раз, а всего в этом цикле забила только три мяча. Но без Стерлинга атака Англии будет другой.
Тем не менее, посмотрев на линии, которые даёт «Фонбет», я нашёл несколько любопытных вариантов. Советую ставить на следующие истории. Первое — первый тайм равен второму. Здесь достаточно хороший коэффициент. Второе — Черногория не забьёт. И третье — победа Англии и тотал меньше 2,5 мяча.
Посмотрим, сбудутся прогнозы или нет, а болельщикам Черногории терпения», — сказал Казаков.
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