ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 14 ноября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится матч ЦСКА — «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 19:30 мск.
ЦСКА в последнее время неожиданно просел по результатам. В шести предыдущих матчах одержаны лишь две победы, а главное — на этом отрезке только один раз удалось забить больше трёх шайб. Было это в Нур-Султане (3:0): второй гол случился на 53-й минуте, третий — на 59-й уже в пустые ворота.
Проблемы начались вскоре после повреждения Кирилла Капризова, из-за которого он пропустил полторы недели. Молодой нападающий уже давно вернулся в строй и исправно набирает очки, однако командная результативность по-прежнему не может вернуться на привычный уровень.
При этом непосредственно по качеству хоккея красно-синие выглядят привычно: доминируют, много создают и мало допускают, редко проигрывают силовую борьбу. Не хватает везения. Матч со “Спартаком” (2:3 ОТ) это прекрасно показал. Красно-белые забили три раза с 20 бросков, реализовав практически всё, что у них имелось.
Вроде при таких исходных данных “армейцев” рано или поздно прорвёт, благо что с “Салаватом Юлаевым” они традиционно играют успешно. В шести последних матчах одержано пять побед, все — в основное время. Уфимцы на этом отрезке лишь раз забросили больше одной шайбы (2:1 в январе 2018 года на своём льду).
Проверим победу ЦСКА в первом периоде за 2.24. Команда Игоря Никитина наверняка будет сверхмотивирована после обиднейшего поражения в дерби, так что дебют наверняка станет для уфимцев большим испытанием. Вариант попроще — гол хозяев в первом периоде за 1.71. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10000 рублей!
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