«Динамо» М – «Барыс»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) – «Барыс».



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.10.



«После крупного поражения от «Нефтехимика» москвичи, конечно, настроятся на эту игру. Не исключаю, что ребята уже получили втык от Крикунова. Накричал он на них, наверное, от всей души. «Динамо» должно обыграть «Барыс», который является одним из недисциплинированных клубов. Хоккеисты зарабатывают очень много удалений, причём не в свою пользу.



Динамовцы умеют играть с такими командами, как «Барыс», статистика их личных встреч: 9:8 в пользу москвичей. Давайте поставим на успех бело-голубых с преимуществом в одну шайбу в основное время. Казахстанцы вряд ли смогут оказать достойное сопротивление своему оппоненту и тем более одолеть его. Здесь просто совершенно другая психология, другая тактика. Повторюсь, «Барыс» много удаляется, поэтому у «Динамо» есть ощутимый шанс на победу.



Подсели ли динамовцы после крупного поражения в предыдущем матче? Нет, я так не считаю, это была первая встреча после длительного перерыва. Не вкатились, сразу начали крупно лететь и не успели отыграться. Плюс у них защитник Григорьев сейчас в лазарете с травмой. У «Барыса» ситуация в этом плане хуже — два игрока травмированы и выбыли из строя на неопределённый срок. Эти хоккеисты своим командам сейчас не помогут, а жаль.



Что-то после перерыва на Евротур лидеры играют не очень хорошо. Бело-голубым в предыдущем поединке надо было просто вкатиться, а они взяли и 3:6 уступили. ЦСКА тоже подарил победу, но «Спартаку» и в овертайме. Игра-то шла на равных до последнего момента. Все мы видели, что красно-белым просто повезло, «армейцы», объективно, выглядели сильнее. В предстоящем матче всё будет совсем по-другому: «Динамо» хватит одного поражения, чтобы осознать свои ошибки, выйти на лёд и показать свой лучший хоккей», — сказал Кожевников.



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