ФОНБЕТ – титульный партнёр Недели звёзд хоккея—2020

Букмекерская компания ФОНБЕТ стала титульным партнёром Недели звёзд хоккея—2020. Главное хоккейное шоу сезона пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» с 11 по 19 января 2020 года.



11 января хоккейную неделю откроет Кубок вызова МХЛ, 12 января её продолжит Матч звёзд ЖХЛ. Завершится она звёздным хоккейным уик-эндом: мастер-шоу и Матчем звёзд КХЛ 18 и 19 января. Бренд ФОНБЕТ будет интегрирован в официальную символику и названия событий Недели звёзд — «ФОНБЕТ Неделя звёзд хоккея—2020» и «ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ—2020».



Букмекерская компания ФОНБЕТ – многолетний стратегический партнёр Континентальной хоккейной лиги. В течение регулярного сезона КХЛ компания проводит розыгрыши призов и акции на аренах, организовывает благотворительные проекты и поддерживает детский и юношеский хоккей.



В начале сезона-2019/20 ФОНБЕТ заключил соглашения о сотрудничестве с клубами КХЛ «Спартак», «Барыс» и «Авангард».



Совместно с КХЛ ФОНБЕТ запустил благотворительный проект «Голевая передача»: за каждую забитую шайбу в рамках регулярного чемпионата КХЛ ФОНБЕТ отчисляет 500 рублей в фонд Детской следж-хоккейной лиги.



“Мы сотрудничаем с КХЛ уже третий сезон и впервые решили принять участие в организации этого шоу. Неделя звёзд – это уникальное мероприятие, настоящий праздник хоккея. К этому событию мы вместе с КХЛ готовим много активностей и розыгрышей призов. Надеемся, что и в дальнейшем мы будем принимать участие в таких масштабных проектах лиги”, — заявила директор по маркетингу БК ФОНБЕТ Алина Якиревич.



По словам генерального директора БК ФОНБЕТ Александра Парамонова, КХЛ – стратегический партнёр компании, с которым ФОНБЕТ хочет и дальше развивать хоккей в России.



«Поддержка Недели звёзд – важный этап в нашей совместной работе. Для нас очень важно, что в рамках Недели звёзд состоится также Кубок вызова МХЛ и Матч звёзд ЖХЛ. Женский и молодёжный хоккей — неотъемлемая часть системы КХЛ. Рады, что расширяем наше партнёрство, делаем его всеобъемлющим», — отметил г-н Парамонов.



“Мы рады объявить, что один из ключевых партнёров Лиги поддержит главный хоккейный праздник сезона – Неделю звёзд. Заключение соглашения с компанией ФОНБЕТ — это новый уровень нашего сотрудничества. В этом сезоне ФОНБЕТ проявляет исключительную активность, которая свидетельствует о большой заинтересованности партнёра, его желании инвестировать средства в хоккей, КХЛ, наши клубы. Лига ежегодно прикладывает максимум усилий для того, чтобы каждая следующая Неделя звёзд хоккея становилась лучше предыдущей. Уверен, что деятельное участие компании ФОНБЕТ в звёздном шоу позволит нам решить эту задачу и в нынешнем сезоне”, — подчеркнул президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.