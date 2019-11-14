ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 3.90.
«А ЦСКА-то, похоже, подседает, и даже каникулы не пошли коню в корм. Тенденция намечалась с середины октября, когда действующие обладатели Кубка Гагарина перестали идти по сезону, как по Бродвею, топча всех, кто попадается под ноги. Одно поражение, другое — и вот «армейцы» потихоньку докатились до графика, где победы чередуются с поражениями, а теперь и вовсе потерпели два поражения подряд, что с ними не случалось с 3 апреля сего года, когда они дважды подряд влетели в Санкт-Петербурге.
Собственно говоря, ничего страшного не происходит, и тот же «Салават» с момента ухода из команды Вячеслава Быкова тоже почти всегда сбоит после любых серьёзных пауз. Осталось только разобраться, у кого в настоящий момент сбой сильнее и, может быть, даже носит системный характер.
Тут надо помнить ещё, что уфимцев настраивать на драку не нужно. Действующий чемпион — всегда лучший мотиватор и красная тряпка для быка. Поэтому можно не сомневаться, что «Салават» выйдет сдохнуть на льду, но не проиграть. А вот станут ли юлаевцы аналогичным мотиватором для «армейцев» – большой вопрос.
Отсюда и спляшем. И спрогнозируем ничью в основное время. По окончании которого «Салават» нанесёт москвичам третье поражение подряд», — сказал Лебедев.
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