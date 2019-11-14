«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Трактор».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 1.80.



«Увы, игрового всплеска по случаю смены наставника в Челябинске не произошло. «Трактор», как теперь уже окончательно ясно, решил пойти по куда более медленному, но при этом основательному пути «Магнитки». Юрзинов-младший никогда не был «скорострелом» и «форс-мажорным менеджером». В Магнитогорске такой путь стоил места директору Величкину, но в итоге вывел команду из тёмного леса. В Челябинске это может стоить места в плей-офф, тем более что далеко не факт само наличие нужных Юрзинову игроков. А это, извините, обязательное условие приличного результата его работы на любом месте.



В общем, за «Трактор» какое-то время можно не переживать. Команда будет представлять собой гегемона, проснувшегося после месячного загула. Сколько времени понадобится Владимиру Владимировичу, чтобы подогнать коллектив под свой знаменатель, доподлинно неизвестно никому, в том числе и ему самому, но время понадобится точно. И для команд с приставкой «топ» челябинцы в это время проблем представлять не будут. Как не стали проблемой для уже разогнавшейся «Магнитки». Как не станут таковой для куда более увесистого «Ак Барса», играющего к тому же дома.



Поэтому можете смело грузить на казанцев. Победят они, естественно, в основное время, с хорошим преимуществом в две-три шайбы. А «Трактор» по итогам этого матча может вновь своим телом проверить на крепость дно Восточной конференции», — сказал Лебедев.



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