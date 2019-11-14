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Англия — Черногория: прогноз Александра Елагина на матч квалификации Евро-2020

Англия — Черногория: прогноз Александра Елагина на матч квалификации Евро-2020
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Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 Англия — Черногория.

Ставка: победа Англии с форой (-3) за 2.19.

«Лидер группы А, сборная Англии, набравшая после шести туров 15 очков, принимает одного из аутсайдеров, сборную Черногории, у которой в багаже всего три очка.

Но предстоящая игра интересна не только тем, что в случае победы хозяева официально обеспечивают себе место в финальном турнире, а прежде всего тем, что это будет тысячная игра в истории сборной «трёх львов». Только вдумайтесь в эту цифру. История сборной начинается аж в позапрошлом веке — 30 ноября 1872 года, когда состоялся первый международный матч в истории футбола, тогда Шотландия принимала Англию.

Нельзя не напомнить, что в предыдущих 999 матчах, во всех турнирах, включая и товарищеские игры, сборная Англии одержала 571 победу, 232 раза сыграла вничью и только 196 раз проиграла. Забила 2188 голов, а пропустила 983. Цифры-то какие!

И вот он, тысячный матч, да ещё и официально дающий хозяевам путёвку на финал Евро. Приготовлены специальные футболки, где под эмблемой федерации этих трёх львов будет номер каждого игрока, начиная с первого и заканчивая последним. У каждого будет именная футболка, а воротничках будут закреплённые номера.

Ясное дело, что тут фаворит однозначен — сборная Англии, конечно, победит, никто и не сомневается. Тем более что первая игра 25 марта завершилась победой британцев 5:1. Здесь тоже будет победа Англии. Думаю, что победа будет крупной», — сказал Елагин.

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