«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Дениса Казанского на игру КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Трактор».



Ставка: победа «Ак Барса» и меньше 6 шайб в матче за 1.88.



«В Казани большая игра, приезжает в гости «Трактор». Владимир Юрзинов-младший как рулевой, Никита Щербак поменял Москву на Челябинск. Посмотрим, что получится. В Магнитогорске они старались, но не особенно получилось.



«Ак Барс» после паузы выдал качественный хоккей с «Авангардом». Мне кажется, что все повторится и в игре с Челябинском. Более того, все может быть похоже на первую игру между этими командам в Челябинске. Тогда уже в первом периоде «Ак Барс» растерзал «Трактор» и победил со счётом 4:0. Сейчас будет то же самое. Квартальнов сделал куражную команду.



Думаю, что с первой минуты «Ак Барс» побежит и сломает «Трактор». Коэффициент на победу в первом периоде дают неплохой, поэтому на это и обратил бы внимание», — сказал Казанский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.