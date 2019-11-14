Россия — Бельгия: прогноз Ильи Казакова на матч квалификации Евро-2020

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 9-го тура квалификации Евро-2020 Россия — Бельгия.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.00.



«Бельгийцы пропустили в нашей группе всего один мяч. Россия и Бельгия забили примерно одинаково. На кону ещё и первое место, поэтому жду напряжённой, абсолютно не товарищеской, а очень событийной и насыщенной игры.



Что против нашей команды? Во-первых, индивидуальные качества бельгийских футболистов. Во-вторых, номер сборной Бельгии в мировом рейтинге (№ 1) и общий её статус. В-третьих, матч проходит в середине ноября — это уже исторически неудобные сроки для нашей команды. Наши игроки выйдут на фоне переутомления и травм. Может быть, это покажется кому-то смешным, но много раз сказано, что российским футболистам не всегда удаётся подойти в правильном состоянии к решающим ноябрьским матчам за сборную. Тем более одновременно с матчами национального чемпионата и еврокубков.



Жду, что обе команды забьют, будут играть на победу и те и другие. Во-вторых, жду, что верховой игры. В-третьих, хоть бельгийцы в этом отборочном цикле выиграли каждый тайм и матч в целом, жду, что в первом тайме Бельгия выиграет, а во втором будет ничья. То есть общий прогноз для нашей команды у меня, к сожалению, неутешительный.



Думаю, Россия выиграть не сумеет. Первый тайм должен оказаться для бельгийцев получше, а вот во втором сборная России, как часто бывает, за счёт замен и настроя трибун сможет показать свои лучшие качества.



Есть ещё одно обстоятельство против россиян — это первый матч из двух на сборе. По статистике, на протяжении всего времени работы Черчесова с командой сборная именно вторые матчи проводит лучше, подтянув во время сбора кондиции, улучшив тем самым свое психологическое состояние».



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