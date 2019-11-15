Армения — Греция: прогноз Нобеля Арустамяна на матч отбора Евро-2020

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 9-го тура квалификации Евро-2020 Армения — Греция.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.91.
«Армяне практически потеряли шансы выйти на Евро, хотя были очень достойны этого и еще месяц назад у них было все, чтобы это сделать. Сейчас у сборной новый тренер. Понятно, что энтузиазма стало меньше, но все равно армяне наверняка хотят провести последний домашний матч цикла хорошо.
Уверен, что Армения постарается дать бой, но, зная проблемы команды в обороне, впрочем, такие же, как и у Греции, я поставлю на тотал больше 2,5 гола. Да, греки в былые годы приучили нас к тому, что они надежно обороняются, но это поколение греческих футболистов делает это намного хуже предыдущего. Это видно по результатам. Поэтому — тотал больше 2,5 мяча», — сказал Арустамян.
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