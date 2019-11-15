Медведев — Зверев: прогноз Анны Чакветадзе на игру итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев — Александр Зверев в групповом раунде Итогового турнира ATP, проходящем в Лондоне.



Cтавка: победа Зверева за 1.90.



«Даниил Медведев по-прежнему сохраняет шансы выйти в полуфинал. Для этого ему нужно обыграть Александра Зверева, но психологическое состояние Медведева оставляет желать лучшего.



Очень сложно здесь кого-то выбрать. Даниил недавно обыгрывал Александра, он знает, как играть против Зверева, но всё-таки психологически нестабильное состояние россиянина вызывает вопросы. При счёте 5:1 в третьем сете вести, подавать на матч, но проиграть – от таких поражений сложно восстановиться, да ещё и так быстро. Скорее всего, победит Зверев», — сказала Чакветадзе.

Даниил Медведев — Александр Зверев. Прогноз: россиянин хлопнет дверью в Лондоне Шансы выйти в полуфинал невысоки, но на кошмарное поражение от Надаля надо ответить.