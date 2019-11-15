Бразилия — Аргентина: прогноз Егора Титова на товарищеский матч

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Бразилия — Аргентина.
Ставка: победа Бразилии за 2.30.
«Снова извечное противостояние, на этот раз матч будет в Саудовской Аравии. Бразилия без Неймара, но с Коутиньо, Жезусом, Фирмино и многими другими. А Аргентина на этот раз с Месси. Но Дибала сейчас в такой форме, что интересно было бы на него посмотреть, а скорее всего, он начнёт матч на скамейке.
Из последних шести матчей Бразилия выиграла у Аргентины четыре, один раз была ничья. Последний матч был на Кубке Америки, и там бразильцы дома выиграли.
Вообще, надо сказать, что у Бразилии гораздо богаче выбор исполнителей. Почти в каждой лиге есть бразильцы хорошего уровня. И выбор во всех линиях у неё богаче. У Аргентины хороший выбор нападающих, но не так много классных защитников, хавбеков. Ну и тренер толковый нужен этой команде. А пока ни у кого не получается.
Я думаю, что у Бразилии будет преимущество. У неё поставленная игра. К тому же «скамейка» более классная и вариативная. Так что в этой встрече ставлю на победу Бразилии, несмотря на фактор Месси», — сказал Титов.
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