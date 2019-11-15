Швейцария — Грузия: прогноз Алексея Андронова на встречу отбора Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Швейцария — Грузия в квалификации Евро-2020.



Ставка: Швейцария забьет минимум 3 мяча за 2.06.



«Думаю, что сборная Грузии готовится к плей-офф Лиги наций, в котором она сыграет. И там ей может улыбнуться путевка на Евро-2020. А окончание отборочного цикла для грузинской команды, как мне кажется, абсолютно не важно. Соперник сложный, неприятный. Швейцария имеет все возможности Грузию разорвать, если отнесется ко встрече серьезно.



Мне кажется, Швейцария, которая с некоторой болтанкой проходит этот отборочный турнир, понимает, что именно это и нужно сделать.



Я думаю, много забитых мячей будет в матче. Не знаю, с каким счетом Швейцария выиграет, но выберу «индивидуальный тотал Швейцарии больше 2,5 мяча» за 2,06. Мне кажется, что это самая оптимальная ставка», — сказал Андронов.



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