Испания — Мальта: прогноз Егора Титова на матч квалификации Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания — Мальта в квалификации Евро-2020.



Ставка: во 2-м тайме будет забито больше голов, чем в 1-м, за 1.85.



«Мальта, конечно, не Сан-Марино, команда чуть посильнее, но особенно суть от этого не меняется. Всё равно значительно сильнее Испания, причм в любом составе.



Сейчас посмотрел, кого пригласили в испанскую сборную. Откровением для меня стало, что в сборную Испании вызван человек из хорватского чемпионата. Дани Ольмо из загребского «Динамо» был лидером «молодёжки», которая выиграла Евро минувшим летом. Удивляет, что он выступает в Хорватии. Но, думаю, скоро его вернут испанские клубы.



Идёт смена поколений в испанской команде, но постепенно. Здесь, думаю, дадут сыграть против мальтийцев новичкам и ребятам, которые ещё не стали футболистами основного состава.



Гадать, с какой разницей выиграет Испания, всё-таки не буду. Но мне кажется, что поначалу из-за изменений в составе Испания будет испытывать проблемы с созиданием. Нужно будет наладить связи. Второй тайм уже будет другим, да и Мальта устанет. Поэтому выберу ставку «второй тайм результативнее первого», — сказал Титов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.