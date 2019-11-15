Бразилия – Аргентина: прогноз Жорди Гратакоса на товарищескую игру

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на товарищеский матч Бразилия – Аргентина.



Ставка: победа Аргентины за 3.05.



«Бразилия сыграет без Неймара, который травмирован, а Аргентина – с Месси, который вернулся после дисквалификации за критику в адрес КОНМЕБОЛ. Потеря Неймара вряд ли сильно скажется на Бразилии – в конце концов, эта команда выиграла без него Кубок Америки. А вот возвращение Месси точно придаст Аргентине дополнительных сил и эмоций.



Бразилия – Аргентина – это всегда очень эмоциональное противостояние, и на этот раз мы наверняка увидим топ-футбол. Бразилия, как обычно при Тите, будет играть через владение мячом, а Аргентина – вертикально, с помощью агрессии. В таком матче всё же важную роль играет мотивация, кому победа важнее.



И важнее она для Аргентины, которая захочет взять реванш за поражение на Кубке Америки. У Аргентины стабилизировалась игра с приходом молодого тренера Скалони. Он не звезда, но ему удалось выстроить правильные отношения с командой, в результате в сборной сейчас хорошая атмосфера.



Поэтому поставлю на то, что победу одержит Аргентина и на то, что она забьёт хотя бы один мяч во втором тайме», — сказал Гратакос.



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