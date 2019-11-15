Перу – Колумбия: прогноз Жорди Гратакоса на товарищеский матч

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на товарищеский матч Перу – Колумбия.



Ставка: победа Колумбии в 1 мяч за 3.50.



«Матчи между южноамериканскими сборными никогда не бывают «товарищескими», даже когда они проходят на нейтральной территории. Слишком богатая история взаимоотношений у сборных с этого континента.



Перу и Колумбия наверняка не будут играть спустя рукава. И победит та команда, кому победа необходимее. На мой взгляд, это Колумбия.



Сборная Перу добилась великолепного результата, выйдя в финал Кубка Америки, игроки – герои на родине. И после этого турнира команда играет слабее, поскольку мотивация уже не та. В товарищеских матчах перуанцы в этом году мало забивают и редко побеждают.



Колумбии же наоборот хочется реабилитироваться после неудачи на Копа Америка. Даже несмотря на отсутствие травмированного Фалькао, она все равно сильнее Перу индивидуально. Есть Хамес Родригес, Хуан Куадрадо и Матеус Урибе, которые будут контролировать мяч и взламывать оборону Перу.



Вряд ли тут будет забито много мячей, Перу – довольно закрытая команда. Но Колумбия все равно победит. Предлагаю поставить на победу колумбийцев в один мяч», — сказал Гратакос.



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