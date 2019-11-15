Россия — Бельгия: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Завтра, 16 ноября, в рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная России в Санкт-Петербурге примет сборную Бельгии. Встреча начнется в 20:00 мск.
На «Газпром Арене» ожидается аншлаг, атмосфера будет напоминать ЧМ-2018. Под руководством Черчесова наши парни демонстрируют запредельный уровень самоотдачи и стараются изо всех сил, но в клубах делах у многих важнейших исполнителей идут не лучшим образом. Разумеется, в сборной всё способно измениться, однако Станислав Саламович не волшебник.
Бельгия забила больше всех в квалификации Евро-2020, хотя в топ-15 лучших бомбардиров отбора входит лишь Лукаку, расположившийся за пределами первой пятёрки. Как такое возможно? В восьми прошедших матчах в составе «красных дьяволов» отличились 13 футболистов. Опасность можно ожидать от кого угодно, а количество талантливых исполнителей зашкаливает.
В прошлом матче с Казахстаном в атакующем трио Бельгии вышли Азар, Мертенс и Батшуайи, а в поединке против России Роберто Мартинес вполне может выпустить Де Брёйне и Лукаку. А ведь есть ещё Ориги и Бентеке, каждый из которых ждёт своего шанса. Остановить такую машину фактором домашних трибун и усердием возможно, но маловероятно.
В предстоящем матче эксперты отдают предпочтение гостям. Мы желаем сборной России успеха, но при выборе ставок отбросим эмоции и доверимся логике. За коэффициент 2.01 можно взять викторию бельгийцев. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10000 рублей!
- 15 ноября 2019
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 14 ноября 2019
-
21:00
-
20:50
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:01
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 13 ноября 2019
-
23:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00