Россия — Бельгия: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Завтра, 16 ноября, в рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная России в Санкт-Петербурге примет сборную Бельгии. Встреча начнется в 20:00 мск.



На «Газпром Арене» ожидается аншлаг, атмосфера будет напоминать ЧМ-2018. Под руководством Черчесова наши парни демонстрируют запредельный уровень самоотдачи и стараются изо всех сил, но в клубах делах у многих важнейших исполнителей идут не лучшим образом. Разумеется, в сборной всё способно измениться, однако Станислав Саламович не волшебник.



Бельгия забила больше всех в квалификации Евро-2020, хотя в топ-15 лучших бомбардиров отбора входит лишь Лукаку, расположившийся за пределами первой пятёрки. Как такое возможно? В восьми прошедших матчах в составе «красных дьяволов» отличились 13 футболистов. Опасность можно ожидать от кого угодно, а количество талантливых исполнителей зашкаливает.



В прошлом матче с Казахстаном в атакующем трио Бельгии вышли Азар, Мертенс и Батшуайи, а в поединке против России Роберто Мартинес вполне может выпустить Де Брёйне и Лукаку. А ведь есть ещё Ориги и Бентеке, каждый из которых ждёт своего шанса. Остановить такую машину фактором домашних трибун и усердием возможно, но маловероятно.



В предстоящем матче эксперты отдают предпочтение гостям. Мы желаем сборной России успеха, но при выборе ставок отбросим эмоции и доверимся логике. За коэффициент 2.01 можно взять викторию бельгийцев. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10000 рублей!



Россия — Бельгия. Прогноз: Черчесов не побьёт рекорд Романцева, а Дзюба сдулся Беспроигрышный вариант: болеем за наших, а ставим на Бельгию.